Накануне Дня Победы в Украине активизировались разговоры о войне - а также о том, как ее называть.

Согласно современной идеологической трактовке, период с 1941 по 1945 год нужно именовать либо Второй мировой войной либо в крайнем случае "советско-немецкой".

При этом от термина "Великая отечественная" предлагается уходить - поскольку для украинцев СССР якобы не был отечеством. Хотя многие из воевавших родились как раз уже в советский период.

Видимо, кстати, поэтому более половины украинцев, по соцопросам, называют войну Великой отечественной.

"Страна" провела два уличных опроса на этот счет - в Одессе и Киеве. Если в черноморском городе практически все, за редким исключением, считают войну отечественной, то в Киеве мнения разделились сильнее - хотя более половины опрошенных считают, что ВОВ - более правильное определение той войны.

Приводим точки зрения жителей обоих украинских городов.

Одесса

"И то, и то правильно. У меня погиб дедушка. Для меня лично Отечественная война. А называть Вторая мировая война - это их (властей - Ред.) проблема" - женщина

"У меня папа и дед воевали, тогда люди воевали за Отечество. Сейчас преподносят немного иначе. Я не сильно поддерживаю концерты. Лучше тем ветеранам, что остались, дать материальную помощь, подлечить, чем устраивать балаган. А чтить и помнить - мы обязаны. Тогда люди действительно воевали за отечество и шли "за Родину, за Сталина". С этой верой люди побеждали", - рассказывает еще одна одесситка.

По поводу ухода от термина Великая отечественная война в официальном обиходе, собеседница заявила: "Это не наша власть так думает. Это идет под диктовку запада, который хочет это все сейчас нивелировать".

По ее мнению, люди погибали не за мировую революцию, а за свои села и города. Поэтому войну логично называть отечественной.

"Нет, ну мы знаем, что американцы в войне победили. На пару с англичанами", - иронизирует пара одесситов. "Для нас она отечественная, там наши бабушки и дедушки воевали. А мнением властей я не интересуюсь", - заявил мужчина.

Его спутница заявила, что украинцы должны знать о зверствах нацистов. И сказала, что это был геноцид нации.

Но звучали и полярные мнения.

"Я считаю, что Советский Союз принимал участие в нападении на Польшу. Так что в школах нам далеко не все рассказывали. Мы были обмануты. Да, СССР победил, но начало (войны - Ред.) было положено Советским Союзом", ответила нам прохожая.

"Когда Германия напала, то конечно это была война уже отечественная, поскольку было нападение на территорию СССР. Великая отечественная - это эпизод Второй мировой войны", - добавила одесситка.

Но в основном жители города были согласны термином советских времен.

"Конечно отечественная. Потому что Родину защищали, отечество. И свое достоинство", - сказала нам пенсионерка.

Другой мужчина сказал, что "какие бы нам не навешивали новые стандарты, это уже как топором вырублено. Мне плевать на то, что говорит власть. Я приверженец анархии. Для меня Великая отечественная всегда будет и останется".

"Она была и Второй мировой, но для нас - точно Великой отечественной", - сказал другой одессит.

"Нас так учили. Это была война советского народа с фашистами. Историю не нужно переписывать. Раньше настоящее было образование, не то, что сейчас. Тогда все было намного лучше", - считает еще один житель города.

Пенсионер, с которым мы пообщались, заявил, что переименование войны это "нацистские происки с целью уничтожить собственный народ".

"Люди, которые поднялись против фашизма, защищали свое отечество. Для меня она в такой интерпретации. Это именно защита территории страны, в которой мы живем", - рассказала нам женщина, которая отдыхает в парке.

"Там воевали наши отцы. Поэтому она отечественная", - кратко объяснила одесситка, проходящая мимо.

"То, что сейчас эти власти говорят и переделывают историю - для нас это странно. Воевали все республики Союза", - ответили две пенсионерки.

Одна из опрошенных заявила, что для ее это только мировая война, которая началась в 1939 году.

Пара одесситов заявила, что с 1941 по 1945 годы Германия напала на Советский Союз, и поэтому для нас эта война была отечественной. "Почитайте историю", - посоветовал нам мужчина. На вопрос, почему власти продвигают иную версию, он ответил: "О времена, о нравы".

"В этом культурном поле мы будет продолжать называть ее Великой отечественной. Есть культурный код", - заявила сопровождавшая его девушка.

"Мы одержали победу, и наши деды отстаивали нашу родину", - объясняет необходимость термина ВОВ одесситка.

"Мой отец погиб в этой войне, и очень много сражались, чтобы СССР был победителем. Западная Украина считает одно - для них главное Петлюра или как там их называют. А для нас главное свое - это Ленин, это Петровский, это Малиновский. Все, кто воевали за нашу страну", - поговорила с нами другая женщина.

Еще одна заявила, что это была война, а остальное - это уже детали. "Для меня она и отечественная, и чуть больше, чем отечественная".

"Воевало мое отечество. Поэтому отечественная война", - отрезала другая.

"Было одно отечество, Советский Союз, все жили в одном государстве, была одна идеология, общая для всех. И внутри этой идеологии более-менее мирно сосуществовали национальности, никто не враждовал, это не раздувалось. Воевали все граждане", - объясняет нам молодой парень.

Разговоры об отмене ВОВ "обусловлены политическими шагами". "Историю пишут победители".

Киев

"Конечно, отечественная. Потому что напали на нашу страну",- сказала нам женщина, которую мы встретили на улице.

"Я б не трогала это. Была война, люди воевали и гибли, памятники везде стоят. Была Великая отечественная, пусть так и будет. А те, кто эти вопросы поднимают, хотят просто дестабилизировать страну. Внести разлад в семьи", - поговорила с нами пенсионерка.

Также она задается вопросом: "А мы что лучше жить станем, если она не Великая отечественная? Наши доходы увеличатся? Наши дети не будут уезжать из страны? Да из моего круга знакомых у каждого дети за границей".

"Власти когда начинают говорить о том, что это не отечественная война - это просто у них родины нет. У них она наверное в Майами, на островах, во Франции. Там, где их яхта стоит, там у них и отечество", - считает она.

Мужчина в Киеве заявил нам, что войну 41-45 годов нужно называть советско-немецкой. "Для меня это так, для моих детей и подавно. Если коротко - в этой войне несправедливо погибали миллионы украинцев, посланные в эти мясорубки Сталиным, Жуковым и всеми остальными бездарными генералами и маршалами".

Он сказал, что в детстве считал войну Великой отечественной, "когда был несмышленым и жертвой пропаганды". Также, по словам собеседника, после 2014 года празднование 9 мая - это "победобесие", когда "если ты без георгиевской ленточки, то ты против Путина" .

"Я русскоязычный киевлянин, и меня просто судороги сводят от неприязни к этим всем праздникам", - добавил он. "Я на 8 мая выхожу в футболке с Черчиллем, потому что это союзники победили, а не СССР".

"Для меня это в контексте мировой войны", - заявила нам киевлянка, но уточнила, что уважает позицию тех, кто разделяет термин ВОВ.

Две девушки заявили нам, что для них эта война - Великая отечественная. "Это было значимо для старых людей, и я им сопереживаю", - объяснила одна из них.

"Слушать надо тех, кто тогда жил", - согласна ее подруга. По ее мнению, переименовывать надо тогда, когда это перестает кого-то ранить.

Парень заявил нам, что никакой Великой отечественной нет, а есть лишь Вторая мировая. "Советская пропаганда не является для меня историей".

Другой говорит, что "Отечество воевало". Но шедшая рядом с ним девушка заявила, что термин ВОВ был придуман, чтобы скрыть роль СССР в развязывании войны.

Встретились нам и жители других стран.

"Великая - да. Отечественная - да, воевали все", - рассказал нам мужчина, который приехал из Беларуси.

Люди постарше говорят, что это война отечественная. "После нее мы восстанавливали Киев. И чтобы Киев этого не помнил - это стыдно. Мы живем сейчас в фашистской стране. Нам не разрешают сейчас даже к 9 мая выйти к Ватутину", - заявили нам пенсионерки.

"Наши предки воевали за отечество. Так что это Отечественная война", - сказал нам мужчина из парка.

"Все наши отцы и деды боролись за свое отечество. Оно было одно - Советский Союз. Все мы, советские люди, воевали за свою родину", - согласился еще один киевлянин. Его спутница заявила, что ВОВ - составная часть мировой войны.

"Надо не обижать то поколение, которое выстрадало эту победу и не унижать людей в угоду третьей стороны", резюмировал собеседник.