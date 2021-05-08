В субботу, 8 мая, стало известно о смерти одного из основателей бренда Vans Пола Ван Дорена. Трагедия произошла на 91-м году жизни мужчины.

Об этом говорится на странице бренда в Instagram.

"С тяжелым сердцем компания Vans объявляет о кончине нашего соучредителя Пола Ван Дорена. Пол был не просто предпринимателем; он был новатором. Компания Van Doren Rubber стала кульминацией экспериментов и упорной работы в обувной промышленности. Смелые эксперименты Пола в области дизайна, распространения и маркетинга продукции, а также его умение работать с цифрами и эффективностью превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд", - говорится в сообщении.

В то же время в Vans уточнили, что выражают соболезнования семье Ван Дорена.

"Спасибо тебе за все, Пол. Вам будет очень не хватать", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, один из основателей компании Adobe Чарльз Гешке скончался на 82-году жизни. Он известен тем, что участвовал в разработке популярного формата текстовых файлов PDF.

Как сообщала "Страна", в марте в Нидерландах скончался инженер, топ-менеджер компании Philips и изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс.