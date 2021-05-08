Торжественные мероприятия ко Дню памяти и примирения и ко Дню Победы оказались под угрозой срыва, так как оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры", - рассказала замглавы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

Она сообщила, что, по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание пришло напрямую от министра культуры. Однако никаких документов, подтверждающих это решение у руководства музея нет. По ее словам, речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия.

Напомним, ранее мы писали, что в полиции Киева сообщили об отсутствии масштабных акций на 9 Мая. Дополнительные наряды выводить не планируют.

Также сообщалось, что под Киевом к 9 Мая решили обновить монумент в честь Дня Победы, но передумали и покрасили его в желто-синий.