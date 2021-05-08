Глава Дымерской ОТГ Владимир Пидкурганный, который шел на выборы от партии "Слуга народа", был задержан правоохранителями на взятке. В связи с этим в партии призвали его уйти в отставку. И добавили, что членом политсилы он не является.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном ан сайте партии.

"Владимир Пидкурганный, который шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "Слуги народа" и которого правоохранители подозревают в мошенничестве, должен уйти в отставку на время расследования", - говорится в заявлении партии.

По словам главы Киевского областного отделения СН, нардепа Андрея Мотовиловца, в случае если его вина не будет доказана, после расследования Пидкурганный снова может идти на выборы и получить должность.

Он добавил, что "Пидкурганный не является членом партии, хотя шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "Слуги народа".

Кроме того, он напомнил, что за подбор кандидатов от "Слуги народа" в Киевской области отвечал бывший глава Киевского областного отделения Александр Дубинский, который попал в санкционный список США.

Пидкурганный был задержан накануне в Киевской области. По данным следствия, председатель ОТО вместе с депутатом районного совета и посредником пытались завладеть деньгами потерпевшего, заверив, что могут помочь решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного сельского хозяйства. Свои "услуги" они оценили в 2,6 млн грн.

Задержанный - бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.

Напомним, в апреле сообщалось, что чиновника секретариата Кабмина поймали на взятке в 2,5 млн грн.

Также мы писали, что САП сообщила о подозрении бизнесмену, который давал крупные взятки экс-главе "Укравтодора".