В поезде Киев-Николаев пассажирам пришлось держать возле себя ведра, так как на них лилась вода из-за дыр в потолке во время дождя.

Соответствующее видео очевидцев опубликовано в Facebook.

Как видно на записи, дождевая вода сильно заливала пол и нижние пассажирские кровати из ламп в потолке.

В результате пассажирами, чтобы оставаться сухими, пришлось постоянно следить за вещами и пригибать ноги, так как в некоторых местах на полу образовывались лужи. Некоторые люди держали возле себя ведра.

"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами", – подписала видео пользовательница.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве инфраструктуры опубликовали приказ N561/36183, которым фактически предписывается повысить стоимость пассажирского проезда на поездах в Украине на 16% до конца года.

Также недавно "Укрзализныця" объявила о запуске электропоезда с возможностью перевозки велосипедов. Электричка начнет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".