Украинская сторона не будет принимать участие в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе. Однако в повестке дня встречи есть вопрос возможного получения Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Нынешний саммит НАТО 14 июня будут проведен без участия стран-партнеров Альянса, к которым среди прочих относится и Украина. В этом саммите примут участие только страны - члены. Главным для нас является содержательное наполнение саммита 14 июня. Здесь мы можем быть уверенными, что тема Украины будет обязательно обсуждена", - сказал Жовква.

Он добавил, что "про обсуждение украинской тематики на саммите НАТО уверяли ближайшие партнеры НАТО, а именно США, Канада, Германия, Франция и Польша".

Жовква добавил, что решения саммита, в том числе по Украине, будут зафиксированы в общем итоговом документе. "Работа над таким документом продолжается. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса", - заявил он.

По его словам, в Альянсе было принято решение о проведении 14 июня заседание Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса.

"Альянс действительно иногда не проводит саммиты с привлечением стран-партнеров. Например, такими были саммиты в Лондоне в 2019 году или Страсбурге и Келе в 2009 году, которые прошли только при участии стран-членов. Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО", - сообщил Жовква.

При этом политик не исключил, что "такое решение о проведении саммита НАТО только среди членов Альянса и без присутствия стран-партнеров может быть пересмотрено".

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО утвердили программу саммита, который состоится 14 июня. Украину на него не пригласили.

Отметим, что в Белом доме поддержали вступление Украины в НАТО после выполнения обязательств. Однако позже там вычеркнули из стенограммы слова о поддержке Америкой вступления Украины в НАТО.