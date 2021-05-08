Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан страны бывшего СССР, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Владимиру Зеленскому поздравление Путина не адресовано.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в субботу, 8 мая.

"Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В своем поздравлении Путин завял, что в этот день чувствует гордость и благодарность подвигу отцов и дедов, которые мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

"Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками", – заявил Владимир Путин.

Глава РФ написал, что "традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами".

Также Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Победы, напомнив об угрозе национального эгоизма.

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