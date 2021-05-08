В МВД Украины 8 мая решили напомнить об административной и уголовной ответственности за использование запрещенной символики.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас в Украине действует закон на использование символики тоталитарных режимов, которые предусматривают:

Административную ответственность - статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащие ее изображения.

Уголовную ответственность – статья 436 -1 Уголовного кодекса Украины – изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, накануне Дня Победы Украина отмечает 8 мая День памяти, скорби и примирения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.