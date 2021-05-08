В печенье, которое поставляется в сети "АТБ-Маркет" и "Форвард-КД", обнаружили пальмовое масло с 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD). Это вещество опасно для здоровья. Теперь сладость должны изъять из магазинов в течение двух дней.

Об этом сообщила Госпотребслужба Киева на своей странице в Facebook.

"Информируем о выявлении 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) (5138 ug / kg-ppb) в рафинированном пальмовом масле, которое экспортировалась из Федеративной Республики Германия (поставщик: Olenex Edible Oils GmbH, Brake) в республику Польша, где использовалась при изготовлении печенья (производитель: Bogutti Sp. Zoo, Zlotoklos), которое направлено в Украине (получатели ООО "АТБ-Маркет", ул. Александра Поля, 40, г. Днепр, 49000; ООО "Форвард-КД", ул. Сиреневая, 2, г. Львов, 79035)", – отмечают в сообщении.

Закон предполагает, что если продукт не соответствует требованиям безопасности, то продавец обязан немедленно начать процедуру изъятия этих пищевых продуктов из обращения в срок не более двух рабочих дней, а также письменно информирует об обнаруженном несоответствии компетентный орган.

Как пишет "Обозреватель", в "АТБ" заявили, что сомнительную партию уже изъяли из оборота, а покупатели могут вернуть продукцию в магазин.

По словам сотрудников сети супермаркетов, сейчас все партии от польского производителя печенья, в котором нашли нарушение, изъята из оборота. Продукцию отправили на экспертизу в лабораторию Киева. Те украинцы, которые уже успели купить "опасное" печенье, могут вернуть его в магазин.

"Мы оперативно отреагировали на сообщении, что в одной из партий превышен показатель монохлор (3-MCPD). Отозвана с реализации не только та партия, где предположительно использовали это масло, но и все партии этого производителя. Мы отправили продукцию на исследование в лабораторию Киева и ожидаем результатов. Если в других партиях этого производителя не будет обнаружено нарушение показателей, то они вернутся на прилавки, в обратном случаи печенье будет утилизировано", – рассказал начальник управления по корпоративным коммуникациям АТБ Сергей Демченко.

Всего в сети по всей стране продавали два вида печенья от Bogutti Sp. Zoo, Zlotoklos. Оба изъяли из оборота (хотя на сайте все еще можно его найти и даже оформить заказ). Судя по информации на странице сети "АТБ-Маркет", украинцам продавали Bogutti Choco-Gutti с апельсиновым кремом и шоколадными дропсами и Bogutti LA GUSTOSA c шоколадным кремом.

Напомним, ранее мы писали, что сеть "АТБ" может получить штраф за допуск покупателей без масок.

Также сообщалось, что в Полтаве менеджера АТБ оштрафовали на 34 тысячи грн за толпу в супермаркете.