В субботу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам по случаю Дня памяти и примирения, призвав людей не забывать о том, что украинцы воевали против нацизма c десятками других народов, среди которых он на первое место поставил русских.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

"Когда говорим "Никогда снова", имеем в виду прежде всего очень конкретное "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 Мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она - общая, одна на всех в мире. Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает лишь осуждения", - говорится в заявлении президента Украины.

Зеленский напомнил, что украинцы воевали на фронте вместе с другими народами.

"Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война отнимала жизни наших людей 76 лет спустя", - уточнил он.

Также президент рассказал, что Вторая Мировая война – самое страшное, что было в истории человечества.

"Никогда не забыть, что Вторая Мировая стала самой страшной в истории человечества. Поэтому были созданы международные институты и правила для поддержания глобального мира. Уважать их – обязанность всех людей, а особенно - руководителей государств и других политиков. Но чтобы никогда не забыть, что мир теряется чрезвычайно легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить", - резюмировал он.



Напомним, накануне Дня Победы Украина отмечает 8 мая День памяти, скорби и примирения.