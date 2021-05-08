Диетолог-нутрициолог Арина Скоромная рассказала, как при помощи простого способа можно избавится от лишних килограммов, набранных за зиму.

Об этом он рассказала в интервью радио Sputnik.

"Если мы говорим про похудение, то лучше всего подойдет быстрая ходьба. Скорость должна быть от 5 до 7 километров в час. Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы. Так что от подъема в горку больше плюсов и больше расход калорий, чем если ходить по плоскости", - сказала она.

Кроме того, по словам Скоромной, тренировки нужно проводить на свежем воздухе, ведь в противном случае можно будет не только скинуть "лишние" килограммы, а и заработать какую-то другую проблему со здоровьем.

"По городу быстро ходить не полезно, а даже вредно. Слишком много выхлопных газов от машин, и из-за этого грязный воздух. Ключевой момент состоит в том, что тренировки должны быть на свежем воздухе. Тренировки в городе идут в минус и усугубляют проблемы с сердечно-сосудистой системой, легкими и так далее. Лучше в зале на беговой дороже ходить, чем по городу", - добавила она.

Напомним, по словам врача-терапевта, кардиолога, диетолога и медицинского блогера Филиппа Кузьменко (Доктора Фила) относительно безопасно для здоровья можно съедать не более 100 граммов шашлыка в день.