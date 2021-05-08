В последний день Рамадана, 7 мая, на Храмовой горе в Иерусалиме произошли жесткие столкновения между правоохранителями и палестинцами, в результате чего ранения получили более 200 человек.

Поводом для массовых протестов послужила попытка выселить несколько арабских семей по решению израильского суда.

Об этом сообщает Walla.

Столкновения произошли, когда тысячи прихожан собрались на пятничной молитве в мечети Аль-Акса. По данным полицейских, около 17 израильских полицейских пострадали. Примерно половина из них сейчас на лечении в больнице. Одним из раненых оказался израильский офицер. После удара камнем в лицо его состояние оценивают как средней тяжести.

Кроме того, около 205 палестинцев получили ранения. Из них 108 сейчас находятся в больнице на лечении. Один из них потерял глаз, двое получили ранения головы, а еще двое – переломы челюстей.

В Иерусалиме пострадали больше 200 человек из-за столкновений. Фото: walla.co.il

Напомним, о столкновениях в Иерусалиме стало известно еще вчера вечером, однако тогда было известно про 65 пострадавших. Чтобы восстановить контроль над ситуацией, сотрудники пограничной полиции Израиля заблокировали Дамасские ворота - главные в мусульманском квартале Старого города Иерусалима.