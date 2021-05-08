Государства с низким и средним уровнем дохода отказались заказывать вакцину компани Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает Вloomberg.

Как заявили в Pfizer, страны с низким и средним уровнем дохода решили не заказывать вакцины в компании после заявления Белого дома о том, что он поддерживает отказ от патентов на расширение глобального доступа к вакцинам.

"Мы обратились ко всем странам с просьбой разместить заказ, чтобы мы могли распределять дозы для них. На самом деле страны с высоким уровнем дохода зарезервировали большую часть доз. Меня это лично заинтересовало, и я обратился ко многим руководителям стран со средним / низким уровнем дохода с помощью письма, телефона и даже текста, чтобы призвать их резервировать дозы, поскольку предложение было ограниченным", - сказал исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

По его словам, большая часть стран с низким и средним уровнем дохода, с которыми он контактировал, сделали выбор в пользу других производителей вакцин или потому, что основная технология, использованная в выстреле Pfizer, все еще не проверена, или существовали варианты местного производства.

Напомним, ранее мы писали, что Украина заключила контракт с Pfizer. Страна получит 20 миллионов доз вакцины до конца года.

Также сообщалось, что Украина ожидает поставку первых доз Pfizer из 10-милионной партии уже в мае.