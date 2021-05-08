В Украине обнаружили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Страна

По состоянию на утро субботы, 8 мая, в Украине подтвердились 8 710 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, за предыдущие сутки было зафиксировано ​​8 404 случаев. 

Об этом говорится на странице министерства здравоохранения Украины в Telegram-канале.

"8 710 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника", - говорится в сообщении.

В частности, за прошедшие 24 часа:

  • Госпитализированы – 2 544 человека;
  • Летальных случаев – 370;
  • Выздоровели – 19 408 украинцев;

Также чиновники Минздрава рассказали, что за прошедший день было сделано 87 641 тестирование. За все время пандемии в Украине:

  • Заболели – 2 114 138 человек;
  • Выздоровели – 1 750 570 украинцев;
  • Летальных случаев – 46 200 пациентов;
  • Проведено ПЦР-тестирований – 9 633 983.

Больше всего случаев заражения обнаружили в Киеве (753), а также Днепропетровской (668) и Харьковской (623) областях.

В Украине подтвердились почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Скриншот: Telegram/Минздрав

Напомним, начиная с полуночи сегодняшнего дня, 8 мая, в Украине не осталось регионов с "красным" уровнем противоэпидемических ограничений.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Минздрава Степанов объявил о выходе Украины из третьей волны коронавируса и назвал ее самой смертоносной.

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