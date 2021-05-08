По состоянию на утро субботы, 8 мая, в Украине подтвердились 8 710 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, за предыдущие сутки было зафиксировано ​​8 404 случаев.

Об этом говорится на странице министерства здравоохранения Украины в Telegram-канале.

"8 710 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника", - говорится в сообщении.

В частности, за прошедшие 24 часа:

Госпитализированы – 2 544 человека;

Летальных случаев – 370;

Выздоровели – 19 408 украинцев;

Также чиновники Минздрава рассказали, что за прошедший день было сделано 87 641 тестирование. За все время пандемии в Украине:

Заболели – 2 114 138 человек;

Выздоровели – 1 750 570 украинцев;

Летальных случаев – 46 200 пациентов;

Проведено ПЦР-тестирований – 9 633 983.

Больше всего случаев заражения обнаружили в Киеве (753), а также Днепропетровской (668) и Харьковской (623) областях.

Напомним, начиная с полуночи сегодняшнего дня, 8 мая, в Украине не осталось регионов с "красным" уровнем противоэпидемических ограничений.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Минздрава Степанов объявил о выходе Украины из третьей волны коронавируса и назвал ее самой смертоносной.