В Украине увеличилось количество зараженных COVID-19. За сутки плюс 8710 новых случаев
По состоянию на утро субботы, 8 мая, в Украине подтвердились 8 710 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, за предыдущие сутки было зафиксировано 8 404 случаев.
Об этом говорится на странице министерства здравоохранения Украины в Telegram-канале.
"8 710 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника", - говорится в сообщении.
В частности, за прошедшие 24 часа:
- Госпитализированы – 2 544 человека;
- Летальных случаев – 370;
- Выздоровели – 19 408 украинцев;
Также чиновники Минздрава рассказали, что за прошедший день было сделано 87 641 тестирование. За все время пандемии в Украине:
- Заболели – 2 114 138 человек;
- Выздоровели – 1 750 570 украинцев;
- Летальных случаев – 46 200 пациентов;
- Проведено ПЦР-тестирований – 9 633 983.
Больше всего случаев заражения обнаружили в Киеве (753), а также Днепропетровской (668) и Харьковской (623) областях.
Напомним, начиная с полуночи сегодняшнего дня, 8 мая, в Украине не осталось регионов с "красным" уровнем противоэпидемических ограничений.
Ранее "Страна" писала о том, что глава Минздрава Степанов объявил о выходе Украины из третьей волны коронавируса и назвал ее самой смертоносной.