Начиная с полуночи сегодняшнего дня, 8 мая, в Украине не осталось регионов с "красным" уровнем противоэпидемических ограничений.

Об этом накануне заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов у себя в Telegram-канале.

Так, внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций состоялось днем ранее, а согласно его решению Сумская область покинула "красную" карантинную зону в полночь на субботу.

Сейчас там действует "желтый" уровень эпидемической опасности.

Напомним, с пятницы, 7 мая, красную зону покинули Запорожская и Полтавская область. С сегодняшнего дня в Запорожье отменили обязательную норму о проезде в общественном транспорте по специальным пропускам и открыли школы.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Минздрава Степанов объявил о выходе Украины из третьей волны коронавируса и назвал ее самой смертоносной.

Также мы писали о том, что по состоянию на утро пятницы, 7 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 404 человека.