Студентка юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия Тарасюк, которая ранее записала видео, где в резкой форме осудила травлю российского рэпера Басты, опубликовала новое обращение, в котором приносит извинения у людей, у которых ее слова вызвали гнев.

Соответствующее видео появилось в Instagram Анастасии.

Анастасия Константинова обратилась к хейтерам в Instagram. Текст

На видео девушка обращается к тем, у кого "высказанная информация вызвала оправданный гнев".

"Всем добрый вечер. Меня зовут Анастасия Константинова и в связи с ситуацией, которая сложилась, по поводу моего неправильного высказывания на моей инстаграм-странице, я хочу сделать заявление и принести извинения украинским гражданам, у которых высказанная мною информация вызвала возмущение и оправданный гнев.

Моя эмоциональная позиция по поводу артиста Басты была вызвана тем, что я являюсь ценительницей его творчества но никоим образом не была осведомлена о его политических взглядах. Если он действительно поддерживал аннексию Крыма, то я не разделяю это. Также я хочу извиниться за свою грубую форму высказывания в отношении наших граждан, которые защищают свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности.

В детстве я очень любила отдыхать в Крыму, как и многие. Поэтому мне сейчас очень жаль, что сейчас эта земля временно оккупированная. Да, я действительно из семьи юристов, которые уважают закон и Конституцию Украины. Которые добились всего своим трудом и порядочностью. В то же время, я являюсь дееспособным человеком, готовым понести ответственность за сказанное.

Также я хотела бы сказать, что являюсь патриотом этой страны, я здесь родилась и выросла, я уважаю людей, которые уважают эту страну, я за целостность Украины и я действительно хочу единства и процветания. Всего доброго", - сказала девушка на видео

Кто такая Анастасия Тарасюк (Константинова)

Как ранее сообщала "Страна", студентка юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия Тарасюк 7 мая записала видео, где в резкой форме осудила травлю российского рэпера Басты, которую устроили националисты.

Соответствующее видео со своими размышлениями насчет Басты девушка опубликовала в Instagram-stories.

"Я читаю в новостях, что ему доказывают, рассказывают, что Крым - наш, бегают, не дают человеку отдохнуть, блин, в заведениях каких-то. Угомонитесь, бл@ть. То, что он артист и выступал в Крыму, вообще ничего, бл@ть, не значит. Он уже не наш. Про@6али", – заявила тогда девушка.

На видеообращение девушки отреагировал радикал Сергей Стерненко. Он заявил, что девушку зовут Анастасия Тарасюк и она - дочь судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой.

Кроме того, Стерненко заявил, что отец Анастасии - сотрудник ГБР Анатолий Тарасюк, который сейчас занимается делами Майдана, а отчимом до недавнего времени был еще один судья того же суда - Кицюк.

Напомним, рэпер Баста (Василий Вакуленко) приехал в Киев после того, как 16 сентября 2020 года его исключили из списка лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Ранее он туда попал за гастроли в аннексированном Крыму.

В Киев Баста приехал, предположительно, в начале мая. При этом в конце июня у артиста запланированы два концерта в столице - 25 и 26 числа в киевском Stereo Plaza.

Ранее Стерненко в своих соцсетях написал, что Баста якобы "поддерживает оккупацию Крыма", и опубликовал видео, где охранники артиста помешали другому националисту задать рэперу вопрос о том, "чей Крым".

При этом националист утверждал, что "неравнодушные граждане готовы дать около 1000 долларов за информацию о перемещении и нахождении" артиста.

Позже сам артист отреагировал на охоту, объявленную на него Стерненко, заявив, что "сам бы пришел за косарик".

Ранее "Страна" разбиралась, смогут ли украинские радикалы сорвать концерт еще одного российского исполнителя.