Киевская студентка, вставшая на защиту Басты, извинилась перед теми, "у кого информация вызвала гнев". Видео
Студентка юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия Тарасюк, которая ранее записала видео, где в резкой форме осудила травлю российского рэпера Басты, опубликовала новое обращение, в котором приносит извинения у людей, у которых ее слова вызвали гнев.
Соответствующее видео появилось в Instagram Анастасии.
Анастасия Константинова обратилась к хейтерам в Instagram. Текст
На видео девушка обращается к тем, у кого "высказанная информация вызвала оправданный гнев".
"Всем добрый вечер. Меня зовут Анастасия Константинова и в связи с ситуацией, которая сложилась, по поводу моего неправильного высказывания на моей инстаграм-странице, я хочу сделать заявление и принести извинения украинским гражданам, у которых высказанная мною информация вызвала возмущение и оправданный гнев.
Моя эмоциональная позиция по поводу артиста Басты была вызвана тем, что я являюсь ценительницей его творчества но никоим образом не была осведомлена о его политических взглядах. Если он действительно поддерживал аннексию Крыма, то я не разделяю это. Также я хочу извиниться за свою грубую форму высказывания в отношении наших граждан, которые защищают свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности.
В детстве я очень любила отдыхать в Крыму, как и многие. Поэтому мне сейчас очень жаль, что сейчас эта земля временно оккупированная. Да, я действительно из семьи юристов, которые уважают закон и Конституцию Украины. Которые добились всего своим трудом и порядочностью. В то же время, я являюсь дееспособным человеком, готовым понести ответственность за сказанное.
Также я хотела бы сказать, что являюсь патриотом этой страны, я здесь родилась и выросла, я уважаю людей, которые уважают эту страну, я за целостность Украины и я действительно хочу единства и процветания. Всего доброго", - сказала девушка на видео
Кто такая Анастасия Тарасюк (Константинова)
Как ранее сообщала "Страна", студентка юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия Тарасюк 7 мая записала видео, где в резкой форме осудила травлю российского рэпера Басты, которую устроили националисты.
Соответствующее видео со своими размышлениями насчет Басты девушка опубликовала в Instagram-stories.
"Я читаю в новостях, что ему доказывают, рассказывают, что Крым - наш, бегают, не дают человеку отдохнуть, блин, в заведениях каких-то. Угомонитесь, бл@ть. То, что он артист и выступал в Крыму, вообще ничего, бл@ть, не значит. Он уже не наш. Про@6али", – заявила тогда девушка.
На видеообращение девушки отреагировал радикал Сергей Стерненко. Он заявил, что девушку зовут Анастасия Тарасюк и она - дочь судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой.
Кроме того, Стерненко заявил, что отец Анастасии - сотрудник ГБР Анатолий Тарасюк, который сейчас занимается делами Майдана, а отчимом до недавнего времени был еще один судья того же суда - Кицюк.
Напомним, рэпер Баста (Василий Вакуленко) приехал в Киев после того, как 16 сентября 2020 года его исключили из списка лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Ранее он туда попал за гастроли в аннексированном Крыму.
В Киев Баста приехал, предположительно, в начале мая. При этом в конце июня у артиста запланированы два концерта в столице - 25 и 26 числа в киевском Stereo Plaza.
Ранее Стерненко в своих соцсетях написал, что Баста якобы "поддерживает оккупацию Крыма", и опубликовал видео, где охранники артиста помешали другому националисту задать рэперу вопрос о том, "чей Крым".
При этом националист утверждал, что "неравнодушные граждане готовы дать около 1000 долларов за информацию о перемещении и нахождении" артиста.
Позже сам артист отреагировал на охоту, объявленную на него Стерненко, заявив, что "сам бы пришел за косарик".
Ранее "Страна" разбиралась, смогут ли украинские радикалы сорвать концерт еще одного российского исполнителя.