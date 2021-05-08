В Харьковской области в селе Мироновка Беляевской ОТГ хозяин частного дома во время работы в огороде обнаружил торчащий из-под земли металлический ящик с минами. Позже оказалось, что на месте находки - десятки боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"6 мая пиротехнической группой Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ДСНС Украины обезврежено 169 боеприпасов времен Второй мировой войны, из них 163 были обнаружены в селе Мироновка Беляевский ОТГ. Их обнаружил хозяин частного домовладения по ул. Вишневой, который возился на своем огороде. Сначала из-под земли показался металлический ящик с 50-миллиметровыми минометными минами. Увидев это, мужчина сразу прекратил все работы и вызвал спасателей", - говорится в сообщении.

На идентификацию мин выехали специалисты Первомайского РО ГУ ДСНС Украины в Харьковской области. Они подтвердили, что это действительно минометные мины и они неcуть потенциальную угрозу. От места захоронения боеприпасов до жилого дома было не более 20 м, - уточняют спасатели

"Прибывшие на место пиротехники Межрегионального центра провели обследование прилегающей территории и насчитали там 163 единицы боеприпасов: 10 артснарядов диаметром 45 мм, и 153 минометные мины диаметром 50 мм. Все найденные в течение суток боеприпасы обезврежены в специально отведенных местах путем подрыва. Пострадавших нет", - уточнили спасатели.

Напомним, в России под Волгоградом от взрыва боеприпаса погиб подросток и мужчина из отряда поисковиков

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на заброшенном заводе найден схрон боеприпасов.