Сосудистый хирург из клиники сэра Ганга Рама в столицы Индии Дели Амбариш Сатвик опубликовал фото длинного тромба. Кровяной сгусток был извлечен у пациента с Covid-19 - у таких больных тромбоз сосудов является очень частым осложнением.

Впечатляющий снимок доктор выложил в своем Твиттере 5 мая.

По его данным, частота сердечных приступов, инсультов или потери конечностей в результате появления тромбов варьируется от 2 до 5%.

При этом Сатвик добавил, что пациенту, у которого удалили тромб, удалось спасти конечность.

После публикации в соцсети у врача взяло интервью издание DoctorNDTV. В беседе с журналистами Сатвик напомнил, что COVID-19 часто вызывает тромбоз, а из-за закупорки сосудов полностью нарушается кровообращение в целом или кровоснабжение какого-либо органа.

Его коллега Нареш Трехан описал механизм образования сгустков. В период репликации вируса (первые 5-7 дней болезни) он размножается в организме. Когда вирусная нагрузка достигает определенного уровня, организм реагирует на нее - появляется ответ иммунной системы. Когда иммунная система активируется, выделяются небольшие пептидные информационные молекулы - цитокины.

У некоторых людей есть очень сильный цитокиновый ответ, который врачи называют цитокиновым штормом. Цитокины могут вызывать воспаление нормальных клеток во время иммунной реакции, например клетки стенок артерий. В результате в мелких артериях - там, где кровоток медленнее, - образуется сгусток.

"Частота образования тромбов в кровеносных сосудах очень высока. Если сгусток образуется в коронарной артерии, которая снабжает кровью сердце, это может привести к сердечному приступу. Точно так же, если сгусток присутствует в кровеносных сосудах, которые снабжают головной мозг, у пациента может случиться инсульт. В некоторых случаях поражение периферических кровеносных сосудов может привести к потере конечности. Частота этого артериального тромбоза составляет 2-5%. Частота венозного тромбоза довольно высока и составляет около 14-25%", - добавил Сатвик.

Сатвик также предупредил, что Covid-19 может привести к вирусному миокардиту, а тот в свою очередь, - к острому инфаркту миокарда.

Признаками сердечного приступа бывают такие симптомы, как учащенное сердцебиение, боль в груди, стеснение в груди, головокружение или боль в области челюсти. Люди с коронавирусом должны немедленно сообщать врачу о любых новых симптомах.

"Пациент с коронавирусом должен находиться в постоянном контакте с врачом, чтобы своевременно устранять любые новые симптомы", - заключил сосудистый хирург.

Между тем, как установили ученые, риск тромбоза связан не только с коронавирусом но и с вакцинами от него.

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