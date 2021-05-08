Согласно новому исследованию Rhodium Group, в настоящее время на долю Китая приходится больше выбросов парниковых газов, чем на все развитые страны мира вместе взятые.

Об этом пишет BNN Bloomberg.

В 2019 году выбросы в Китае шести видов парниковых газов, включая диоксид углерода, метан и закись азота, выросли до 14,09 млрд тонн эквивалента CO2. Это на 30 млн тонн больше, чем у членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая включает 37 стран.

Сравнение выбросов Китая и стран из ОЭСР

Огромные масштабы выбросов в Китае подчеркивают важность стремления главы страны Си Цзиньпина к достижению нулевого уровня выбросов к 2060 году. На долю Китая приходится 27 процентов мировых выбросов. На долю США, второго по величине эмитента, - 11 процентов, в то время как Индия впервые обогнала Европейский Союз с примерно 6,6 процентами от общемирового объема.

Тем не менее, так как Китай имеет самое большое население в мире, его выбросы на душу населения по-прежнему намного меньше, чем в США.

При этом в исторической ретроспективе члены ОЭСР по-прежнему являются главными виновниками глобального потепления, с 1750 года выбросив в атмосферу в четыре раза больше парниковых газов, чем Китай.

Выбросы в исторической ретроспективе

"История Китая как основного источника выбросов относительно коротка по сравнению с развитыми странами, многие из которых имели фору более чем в столетие. Текущее глобальное потепление является результатом выбросов как недавнего, так и более далекого прошлого", - заявили исследователи.

В прошлом году "Страна" сообщала, что из-за тотального весеннего карантина в мире резко упали ежедневные выбросы углекислого газа.

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