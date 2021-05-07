В пятницу, 7 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отмена патентов на вакцины от коронавируса не решит вопрос расширения их производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в португальском Порто, которая транслировалась службами ЕС.

"Я думаю, мы должны быть открыты к этой дискуссии (по временной отмене патентов - Ред.). Однако вакцины для всего мира нужны сейчас. В краткосрочной и среднесрочной перспективах отмена патентов не решит проблемы", - сказала фон дер Ляйен.



Помимо этого, она считает, что в обозримом будущем для решения этого вопроса нужно делиться имеющимися прививками от коронавируса и инвестировать в расширение их производства.

Напомним, что в португальском Порту 7-8 мая проходит первый в этом году очный саммит лидеров стран Евросоюза. В повестке дня - обсуждение отмены патентов на вакцины от коронавируса, а также борьбы с безработицей и бедностью.

Как сообщала "Страна", всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает увеличить мировое производство вакцин от коронавируса за счет приостановки их патентной защиты. По мнению ВОЗ, сложившаяся в мире эпидемиологическая ситуация представляет собой "беспрецедентный кризис, который требует беспрецедентных действий".