Сегодня, 7 мая, во львовском госпитале умер Юрий Леонидович Опрышко. Он скончался от пулевого ранения головы, полученного 9 апреля в районе села Старогнатовка Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавского областного ТЦК и СП на своей странице в Facebook.

Юрий Опрышко родился в 1978 году, был уроженцем Полтавской области. Являлся младшим сержантом, военнослужащим 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

"Сегодня перестало биться сердце воина с Полтавщины - младшего сержанта Опрыщко Юрия Леонидовича.

Юрий Леонидович получил пулевое ранение в головы 9 апреля вблизи Старогнатовка, оперативно был доставлен в госпиталь в Мариуполь, потом - во Львов. Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе", - заявили в пресс-центре.

Также там добавили, что в понедельник, 10 мая, в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощание с защитником.

Скриншот: facebook.com/Poltavskyi.TCK

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе за сутки погибли двое украинских военных. В частности, за минувшие сутки на Донбассе противник нарушил режим тишины и 16 раз открывал огонь по украинским позициям.

Также напомним, что на Донбассе перед Пасхой было замечено 5 нарушений "тишины". В результате обстрела украинский военнослужащий был ранен, ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.