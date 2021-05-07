Поздно вечером 7 мая в Израиле вспыхнули массовые беспорядки. На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и правоохранителями, в результате которых пострадали несколько десятков человек.

Об сообщает издание Jerusalem Post.

По данным издания, на Храмовой горе тысячи мусульман собрались на пятничную молитву - последнюю, которая в этом году приходится на священный для мусульман месяц Рамадан. По пока неясной причине возникли стычки мусульман с израильскими силами безопасности.

В результате столкновений, по первоначальным данным Красного Полумесяца, были ранены трое полицейских и 13 палестинцев. Позже появилась информация о том, что пострадали 12 полицейских и 53 палестинца.

Чтобы восстановить контроль над ситуацией, сотрудники пограничной полиции Израиля заблокировали Дамасские ворота - главные в мусульманском квартале Старого города Иерусалима.

"Полицейские недавно начали применять меры для борьбы с беспорядками, пытаясь восстановить порядок после того, как на Храмовой горе начались ожесточенные столкновения, когда сотни подозреваемых в нарушении правопорядка начали кидать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности", - цитирует Jerusalem Post заявление полиции.

В конце апреля "Страна" писала об обострении обстановки в Израиле: по югу страны из сектора Газа выпустили десятки ракет.

Ранее мы рассказывали о разгоне палестинцев слезоточивым газом после перестрелки на Храмовой горе.