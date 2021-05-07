В пятницу, 7 мая, бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев умер на 101-м году жизни. Диагноз - двухсторонняя пневмония.

Об этом сообщает начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов, пишет "ТАСС".

"Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев", - заявил Севостьянов.

"Самый пожилой член ЦК несколько дней назад попал в реанимацию, там находился на ИВЛ. Кроме пневмонии, врачи диагностировали множественные вегетативные нарушения, и оценивали состояние политика как крайне тяжелое", - сообщает Telegram-канал Mash.

Отметим, что Лигачев родился в 1920 году, минувшей осенью отпраздновал 100-летний юбилей. В 1965-1983 годах возглавлял Томскую область, а в 1985-1990 годах входил в состав политбюро. Будучи одним из лидеров СССР, в период Перестройки он выступал за сохранение в стране однопартийной системы. Запомнился как автор крылатой фразы "Борис, ты не прав", сказанной в адрес будущего первого президента России Бориса Ельцина.

Бывший член политбюро ЦК КПСС также был известен и другими цитатами:

"О сухом законе":

Да, я был самым активным проводником сухого закона. Однако начал все Андропов. В 1983 году он создал специальную комиссию Политбюро по борьбе с пьянством. Смерть Андропова отложила начало борьбы. Но Соломенцев подготовил проекты постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Нашей целью было сбережение народа, повышение физического и нравственного здоровья, работоспособности советского человека, укрепление семьи и безопасности Отечества.

Выпуск водки мы сократили на 40 процентов. Коньяк остался на прежнем уровне - уговорили армянские товарищи. Шампанское даже увеличили на 50 процентов. А помните такое выражение - "бормотуха"?

Выпуск плодово-ягодных вин был полностью прекращен! Чего мы добились? Не буду утомлять цифрами и процентами снижения числа сердечно-сосудистых заболеваний, производственного травматизма, прогулов, преступности. Зато жены, дети во многих семьях увидели своих мужей, отцов трезвыми. Вклады в сберкассах возросли на 45 миллиардов рублей.

Но самое главное - это сбережение и приумножение народа. В 1986 - 1987 годах население СССР возрастало на 2 миллиона 900 тысяч человек. До того рост был 2 млн 400 тысяч. Плюс полмиллиона в год!

Но со всей ответственностью могу сказать: были и ошибки, недостатки, недочеты. Мы в Политбюро хотели побыстрее избавить народ от векового недуга. Но мы заблуждались. Чтобы справиться с пьянством, нужны долгие годы активной, умной антиалкогольной политики. Нависла угроза разрушения СССР. Здоровым силам стало не до борьбы с пьянством. Не судите нас.

"О развале СССР":

- Это было перерождение группы руководителей - коммунистов в центре и республиках. Жаждавших личного богатства и безраздельной власти. Они решили разрушить партию и страну, чтобы забрать народное добро в свои руки. Многие стали миллионерами. Сами или их родственники, что одно и то же.

Ранее "Страна" сообщала, что в России умер ученый, которого подозревали в шпионаже в пользу НАТО. Виктора Кудрявцева арестовали в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики.

Также напомним, что умер американский астронавт Коллинз, который участвовал в первом полете на Луну. Коллинз умер от онкологического заболевания. "Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи", - сообщили его родственники.