Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 187/2021 "Вопросы Центра противодействия дезинформации", которым утвердил положение об этом органе, созданном в марте. Согласно документу, предельная численность работников Центра составляет 52 человека. Кабинет министров в течение двух недель должен определить условия оплаты их труда.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

В соответствии с положением, Центр подчинен Совету национальной безопасности и обороны Украины. Общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО.

Центр противодействия дезинформации возглавляет руководитель, которого назначает и освобождает от должности президент по представлению секретаря СНБО.

"ЦПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявляет и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также должен предотвращать попытки манипулирования общественным мнением. Центр должен проводить анализ и мониторинг событий и явлений в информационном пространстве, состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве", - сказано на сайте президента.

Кроме того, согласно положению, Центр обязан:

обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины;

участвовать в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности;

выявлять и изучать текущие и прогнозируемые угрозы информационной безопасности Украины, факторы, влияющие на их формирование;

прогнозировать последствия угроз для национальных интересов.

ЦПД может получать от органов исполнительной власти, правоохранителей и разведки, прокуратуры, органов местного самоуправления, предприятий и организаций независимо от форм собственности и подчинения статистические данные, информацию, справочные материалы.

В апреле "Страна" сообщала, что Центр противодействия дезинформации за месяц не смог выявить ни одного вражеского фейка.

Мы также писали, что в СНБО не знают адрес и телефон своего же Центра противодействия дезинформации.