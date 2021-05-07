Сегодня, 7 мая, представители управления ООН по правам человека резко раскритиковало полицейский рейд против подозреваемых в торговле наркотиками в Рио-де-Жанейро на фоне утверждений о злоупотреблениях и внесудебных казнях.

Об этом сообщает пресс-служба комитета по правам человека ООН на своем сайте.

"После, возможно, самой смертоносной полицейской операции за десятилетие, мы призываем к широкому и всестороннему обсуждению нынешней модели полицейской деятельности в фавелах, где бедные и маргинальные группы населения оказались в ловушке порочного круга смертоносного насилия", - заявили в пресс-центре.

Представителей ООН особенно беспокоит то, что операция прошла, несмотря на постановление Федерального верховного суда от 2020 года, ограничивающее полицейские операции в фавелах Рио во время пандемии Covid-19.

"Мы призываем прокуратуру провести независимое, тщательное и беспристрастное расследование этого инцидента в соответствии с международными стандартами, в частности, в соответствии с Миннесотским протоколом о расследовании потенциально незаконной смерти. В нем говорится, что власти должны обеспечивать безопасность свидетелей и защищать их от запугивания и мести", - заявили в ООН.

Также в комитете призывают к широкому и всестороннему обсуждению в Бразилии нынешней модели полицейской деятельности в фавелах, которые попали в порочный круг смертоносного насилия, оказывающего крайне неблагоприятное воздействие на их и без того испытывающие трудности и маргинализированные группы населения.

Ранее "Страна" сообщала, что в бразильском городе Рио-де-Жанейро во время перестрелки с правоохранителями в метро погибли 25 человек. По информации журналистов, операция проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков в муниципалитете Жакарезинью.

Также напомним, что в Бразилии парень с мачете ворвался в детский сад и убил трех детей и двух сотрудниц. Трагедия произошла в городке Саудадис на юге страны.