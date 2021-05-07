Правозащитная организация Amnesty International, в феврале лишившая российского оппозиционера Алексея Навального статуса узника совести из-за его одобрения насилия и дискриминации, изменила свое решение. Организация назначила политика узником совести повторно.

Об этом говорится в заявлении Amnesty International, опубликованном 7 мая.

Как объяснили в организации, в феврале она прекратила использование термина "узник совести" для Навального из-за опасений, связанных с дискриминационными заявлениями, которые тот сделал в 2007 и 2008 годах и которые "могли представлять собой пропаганду ненависти". В Amnesty International считают, что российские власти и их сторонники использовали это внутреннее решение, которое организация не собиралась обнародовать, для дальнейшего нарушения прав Навального.

"Это было верхом лицемерия со стороны властей, которые не только пытались убить Навального путем отравления, но и совершали недобросовестные действия за последние два десятилетия, включая пытки, насильственные исчезновения и широкомасштабные репрессии против политических свобод в России и за рубежом, а также военные преступления в Сирии", - отметили в организации.

Из-за этого там приступили к пересмотру своего подхода к использованию термина "узник совести" и усовершенствовали его, чтобы не исключать человека из числа узников совести исключительно на основании его поведения в прошлом.

"Мы понимаем, что мнения и поведение человека могут со временем меняться. Часть миссии Amnesty состоит в том, чтобы побудить людей позитивно принять видение прав человека и не предполагать, что они навсегда оказались в ловушке своего прошлого поведения. Более того, когда Amnesty International объявляет человека узником совести, это никоим образом не подразумевает поддержки его взглядов. Amnesty соглашается только с мнениями, которые конкретно связаны с защитой и продвижением прав человека. Некоторые из предыдущих заявлений Навального достойны осуждения, и мы ни в коей мере не оправдываем их", - сделали оговорку в организации. И добавили, что, подтверждая статус Навального как узника совести, не поддерживают его политическую программу, но подчеркивают срочную необходимость признания его прав.

В Amnesty International считают, что Навальный был заключен в тюрьму не за какое-либо преступление, а за то, что требовал права на равное участие в общественной жизни для себя и своих сторонников, а также власти, свободной от коррупции. "Это акты совести, и их следует признать таковыми", полагают в организации.

"Amnesty International приняла неправильное решение, которое поставило под сомнение наши намерения и мотивы в критический момент, и приносит извинения за негативные последствия, которые повлияли лично на Алексея Навального, а также на активистов в России и во всем мире, которые неустанно борются за его свободу", - повинились в организации.

Напомним, в первый раз статус узника совести Навальный получил после своего задержания в январе.

Между тем на узника совести в РФ открыли очередное уголовное дело - по статье "создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".