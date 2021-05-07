В Украине заработает программа льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц. Но чтоб их получить придется сыграть в лотерею.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Дом" представитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.

Средства на программу будут направлены из гранта в 24,5 млн евро от правительства Германии.

"Программа предусматривает револьверный фонд. То есть деньги будут работать еще 20 лет, и люди будут получать новые кредиты. Переселенцы будут платить кредит ежемесячно, и эти деньги будут суммироваться, а на них будут выдаваться новые кредиты", - рассказывает Калинин.

Получить такую ​​ипотеку смогут только переселенцы. Точные условия участия в кредитовании будут объявлены после 11 мая. Однако уже известно, что срок подачи заявок будет длиннее, чем в прошлых программах.

"Время есть, и не надо уже сегодня или завтра бежать в "Держмолодьжитло", ночевать там, как это было в прошлых программах. Переселенцы помнят этот ужас. Такого больше не будет. Срок будет больше, чем был в прошлых программах. Ранее было всего три дня, поэтому приходилось чуть ли не ночевать под стенами "Держмолодьжитла", - заявил представитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.

Помимо этого, для организации лотереи был выбран международный консультант. Скорее всего, она пройдет онлайн. Также предполагается, что льготы можно будет получить на приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынке.

Ранее "Страна" сообщала, что нардепам рекомендовали принять закон об отмене пени и штрафов по кредитам для переселенцев. В частности, законопроект предлагает ограничить размер процентов за пользование кредитом и займом.

Также напомним, почему банки выдают мизерное число льготных ипотек под 7% и кто их в реальности получает. "Страна" выяснила, почему по программе "Доступная ипотека 7%" выдают мало кредитов и может ли она стать на саком деле массовой.