Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Украины с Днем Победы. Причем сделал это на белорусском языке.

Поздравительное послание лидера соседней страны опубликовано 7 мая на сайте посольства Беларуси в Украине.

Интересно, что войну Лукашенко называет Второй мировой, а не Великой Отечественной.

"Искренне поздравляю украинский народ с семьдесят шестой годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне", - такими словами начинается поздравление.

Затем президент отметил, что за право жить и развиваться "наши государства заплатили ужасную цену - миллионы погибших, множество сожженных городов и сел, тотальное разрушение экономики". Потери, понесенные Беларусью и Украиной в этой войне, были, пожалуй, самыми тяжелыми в истории стран, написал Лукашенко.

"Сегодня, когда в мире снова углубляются разделительные линии, царят враждебность и национальный эгоизм, пусть память о совместном подвиге, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведет нас ко взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству", - говорится в поздравлении.

В конце послания президент пожелал украинскому народу мира, благополучия и процветания.

Ранее "Страна" рассказывала о готовности Лукашенко провести досрочные выборы президента в Беларуси "параллельно с американцами".

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