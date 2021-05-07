Вечером в пятницу, 7 мая, сотрудники Службы безопасности Украины приехали к матери бывшего судьи Николая Чауса, которого похитили в Молдове.

Об этом "Стране" сообщила супруга Чауса Светлана.

Женщина живет в Черниговской области, 110 км от Киева. По словам Светланы, мать Чауса предоставляет работникам СБУ показания.

Позже Александр Вишневый, адвокат семьи Николая Чауса, рассказал "Стране" подробности о допросе СБУ дома у матери Чауса.

"Приехало несколько человек домой к матери судьи Чауса. Проводят допрос ее в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту исчезновения Николая Чауса. Допрос на данный момент продолжается.

Следователей интересует вопрос относительно того, когда и при каких обстоятельствах она видела сына, когда и из каких источников узнала о его исчезновении. Выходил ли к ней на связь кто-либо с какими-либо требованиями в отношении сына.

Допрос проходит в соответствии с законодательством. С обеспечением ее прав, в т.ч. и на правовую помощь. Которая мной как адвокатом была ей оказана", - уточнил "Стране" адвокат.

Позже адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил "Стране", что СБУ открыла уголовное дело о похищении.

Напомним, Николай Чаус, которого НАБУ подозревает в получении взятки, скрывался в Молдове с 2016 года. 3 апреля стало известно о похищении бывшего судьи.

В МВД Молдовы предположили, что экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Кроме того, была обнародована информация о том, что похитить в Молдове судью Чауса могли сотрудники украинских спецслужб.

Однако украинская разведка уже опровергла свое участие в похищении Чауса.

Ранее сообщалось, что к похищению Чауса могут быть причастны еще четыре украинца, въехавшие в Молдову по фейковым документам.

Кроме того, жена Чауса написала письмо Зеленскому с просьбой не допустить расправу над экс-судьей.