Полицейские Мирнограда (бывший Димитров) Донецкой области устанавливают обстоятельства гибели 34-летнего мужчины. Он умер от травм, причиненных двумя собаками. Еще один человек пострадал из-за укусов животных.

Об этом сообщает Покровское районное управление полиции Донецкой области.

В пятницу, 7 мая, около 3:00 в полицию Мирнограда поступила информация от местного жителя о том, что на улице на него и его родственника напали две собаки.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и установили, что собаки охранной породы кане-корсо, принадлежащие 54-летнему жителю, искусали двух прохожих. В результате 37-летний заявитель оказался травмирован, а его младший родич скончался на месте от укусов.

Владелец животных пояснил, что собак использует для охраны дома. На ночь их оставляют во дворе домовладения без привязи, однако свободного выхода за пределы двора животные не имеют, поскольку он огражден высоким забором. Как собаки оказались на улице, хозяин объяснить не смог.

В связи с инцидентом следователи открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 119 - убийство по неосторожности - Уголовного кодекса Украины.

Сейчас собаки находятся в вольере по месту содержания под наблюдением ветеринара.

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