В соседнем с Индией Непале заболеваемость коронавирусом выросла в 30 раз, в больницах не хватает кислорода
В непальских больницах закончились койки из-за резкого роста количества больных коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает "Associated Press".
По данным на 6 мая в стране, где проживает 30 миллионов человек, зафиксировали рекордные 9 070 случаев заболевания — это более чем в 30 раз превышает показатели, которые были месяц назад. По словам врачей, сейчас ни в одной больнице, которая лечит заболевших ковидом, нет доступных коек.
"Даже если бы койки были, существует огромная нехватка кислорода — и мы даже еще не достигли пика этого кризиса", — заявил главврач одной из больниц Катманду.
В крупных городах страны из-за эпидемии ввели локдауны еще с апреля, а в начале этой недели власти отменили как международные, так и внутренние авиарейсы.
При этом в Непале вакцинация идет медленными темпами — первую дозу вакцины получили лишь 7% населения. Во многом это связано с ситуацией в соседней Индии: после резкой вспышки заболеваемости там индийские власти приостановили поставки в Непал своей вакцины. Сейчас Непал ведет переговоры о поставках "Спутника", также несколько сотен тысяч доз вакцины стране передал Китай.
Напомним, в Индии в последние дни ежедневно заболевают свыше 400 тысяч человек. Власти этой страны также сообщают о нехватке мест и оборудования в больницах.
Как сообщалось, Украина доставит гуманитарную помощь Индии. В ответ наша страна одной из первых получит "Ковишилды".