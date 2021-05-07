В непальских больницах закончились койки из-за резкого роста количества больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает "Associated Press".

По данным на 6 мая в стране, где проживает 30 миллионов человек, зафиксировали рекордные 9 070 случаев заболевания — это более чем в 30 раз превышает показатели, которые были месяц назад. По словам врачей, сейчас ни в одной больнице, которая лечит заболевших ковидом, нет доступных коек.

"Даже если бы койки были, существует огромная нехватка кислорода — и мы даже еще не достигли пика этого кризиса", — заявил главврач одной из больниц Катманду.

В крупных городах страны из-за эпидемии ввели локдауны еще с апреля, а в начале этой недели власти отменили как международные, так и внутренние авиарейсы.

При этом в Непале вакцинация идет медленными темпами — первую дозу вакцины получили лишь 7% населения. Во многом это связано с ситуацией в соседней Индии: после резкой вспышки заболеваемости там индийские власти приостановили поставки в Непал своей вакцины. Сейчас Непал ведет переговоры о поставках "Спутника", также несколько сотен тысяч доз вакцины стране передал Китай.

Напомним, в Индии в последние дни ежедневно заболевают свыше 400 тысяч человек. Власти этой страны также сообщают о нехватке мест и оборудования в больницах.

Как сообщалось, Украина доставит гуманитарную помощь Индии. В ответ наша страна одной из первых получит "Ковишилды".