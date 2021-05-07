Сегодня, 7 мая, в Москве в сварочном цеху с кислородными баллонами произошел пожар, из-за возникшего возгорания погибло 4 человека.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Московской области, пишет "РИА Новости".

"Возгорание в сварочном цеху", - заявили в пресс-центре. В частности, пожар в двухэтажном цехе на площади 20 квадратных метров произошел по улице 3-я Новая.

"Нежилое здание (сварочный цех) двухэтажное, каркасно-металлическое, обшито сэндвич-панелями. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 20 квадратных метров и автомобиля на улице", - рассказали в пресс-релизе ГУМЧС.

По их данным, площадь пожара на 19:20 составляла 225 квадратных метров. По данным МЧС, в 20:18 пожар был локализован на этой площади.

Позже появилась информация, что при пожаре в сварочном цеху погибло четыре человека.

"Четыре человека погибли при пожаре на Силикатной улице в Мытищах. Огонь произошёл в сварочном цехе, в котором находились газовые баллоны. Площадь возгорания 225 кв. метров", - сообщили в местном Telegram-канале.

Ранее "Страна" сообщала, что в Виннице на пожаре в офисном центре погибла 21-летняя девушка. Огонь заблокировал ее в комнате.

Также напомним, что под Харьковом ночью 2 мая произошел смертельный пожар. В селе Андреевка Балаклейского района загорелся цех частной пилорамы.