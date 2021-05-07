Российский рэпер Слава КПСС (настоящее имя Вячеслав Машнов) намерен выдвигаться на выборы в Государственную думу от основанной два года назад экологической партии "Зеленая альтернатива".

Об этом сам музыкант заявил 7 мая во время стрима на своем YouTube-канале.

Выступающий под псевдонимами Гнойный, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Птичий Пепел, Воровская лапа, Бутер Бродский и так далее 30-летний рэпер объяснил, почему его привлекла именно эта политсила. Он заявил, что в партии состоят "хорошие ребята, все веганы и вегетарианцы".

Такая позиция близка музыканту. В одном из интервью Слава КПСС заявлял, что придерживается левых политических взглядов и вегетарианства.

В конце апреля "Страна" рассказывала, что в Госдуму рвется и бывшая солистка популярного в 2000-х российского дуэта "Тату" Юлия Волкова. Она собралась идти на праймериз партии "Единая Россия", которые состоятся с 24 по 30 мая. Их итоги подведут 1 июня.

Мы также писали, что зимой поползли слухи о возможном участии в выборах в Госдуму РФ примадонны эстрады Аллы Пугачевой. Однако ее супруг, юморист и телеведущий Максим Галкин, опроверг их.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября.