США не собираются доводить дело до введения дополнительных санкционных ограничений против России, но оставляют за собой такое право, если этот шаг будет оправдан.

Об этом в пятницу, 7 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

"Когда мы объявили о наших санкциях [в апреле], мы использовали максимальное пространство для маневра, с тем чтобы смочь принять дополнительные [ограничительные] меры, если их [России] действия станут основанием для этого. Никто не хочет доводить дело до этого, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно", - сказала пресс-секретарь.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался по поводу того, отключат ли Россию от международной межбанковской системы SWIFT. По его словам, отключение России от SWIFT "гипотетическим шагом".

Как сообщалось, 29 апреля парламент ЕС принял резолюцию, в которой призвал ввести ряд санкций против России, в частности отключить ее от системы банковских платежей SWIFT, если она "не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины".