В Украине начал уставать очередной мост. На сей раз в административном центре Закарпатской области Ужгороде. 7 мая там обвалились перила на одном из самых загруженных мостов города имени Масарика.

Об этом сообщает "Общественное Закарпатье".

Как видно на фото, обвалилась часть перил на лестнице к транспортному мосту, обнажив металлический каркас.

Пресс-секретарь горсовета Алла Кохан со ссылкой на департамент городского хозяйства рассказала, что конструкцию осмотрели представители городского совета. На время выходных рабочие поставили временный деревянный поручень. Начать восстанавливать перила планируют начать на следующей неделе.

Мост соединяет левобережную и правобережную часть Ужгорода и расположен в исторической части города. Он был построен в 1937 году чешскими архитекторами. В то время Ужгород входил в состав Чехословакии. Мост получил имя первого президента Чехословацкой республики Томаша Гаррига Масарика.

Зимой "Страна" сообщала, что в Киеве кусок моста упал на проезжающий мимо автомобиль.

А на днях во Львовской области над речкой Западный Буг рухнул путепровод, который пять лет находился в предаварийном состоянии.