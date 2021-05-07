Подпавший 2 апреля под санкции Совета нацбезопасности и обороны предприниматель Александр Еримичук, которого Владимир Зеленский назвал одним из топовых контрабандистов, через суд требует отменить санкции.

Об этом свидетельствует информация на сайте "Судебная власть Украины".

Согласно расписанию судебных заседаний, Еримичук обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Этот орган уполномочен пересматривать указы президента.

Ответчиком по иску указан президент Владимир Зеленский. Третьими лицами - Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины.

Еримичук требует признать противоправным и отменить указа президента № 140/2021, подписанный 3 апреля 2021 года. Этим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении лиц, названных "топ-десяткой украинской контрабанды".

5 мая Верховный суд назначил состав суда, который будет слушать это дело. Пока по нему еще не принято решений.

Ранее "Страна" рассказывала, кто есть кто в списке топ-10 контрабандистов Украины по версии СНБО. Еримичука называют "смотрящим" за контрабандными делами от экс-нардепа от "Народного фронта" и друга Яценюка Максима Бурбака.

Также мы сообщали, что 20 апреля Зеленский лишил гражданства троих бизнесменов, среди которых и попавший под санкции СНБО Еримичук.