СБУ раскрыла контрабанду деталей для создания боевых пулеметов, продававшихся криминалитету
Служба безопасности Украины заблокировала канал нелегального ввоза в Украину запасных частей к огнестрельному оружию. Запчасти использовались, чтобы приводить в боевое состояние пистолеты-пулеметы иностранного образца. Это оружие предназначалось для криминалитета.
Об этом сообщается в пресс-релизе СБУ от 7 мая.
По предварительной версии следствия, переправку запчастей организовал житель Киева. Он наладил поставки комплектующих к автоматическому оружию из одной из европейских стран. Контрабандный товар он получал от своих иностранных сообщников через сервисы международной почты. С помощью боевых элементов злоумышленник ремонтировал и переделывал стрелковое оружие, чтобы затем сбывать его представителям криминальных кругов. Подпольную мастерскую он оборудовал в собственном гаражном помещении.
Организатора схемы задержали во время получения посылки с комплектующими на одном из почтовых отделений столицы. При осмотре отправления сотрудники СБУ обнаружили 10 ствольных планок и 15 магазинов для автоматического стрелкового оружия типа "Scorpion".
Во время обыска у злоумышленника также были выявлены:
- два пистолета-пулемета SA-24 и SA-26;
- четыре корпуса гранат Ф-1;
- унифицированные запалы ручной гранаты;
- более 600 патронов разного калибра;
- порох для изготовления боеприпасов;
- приборы и оборудование для ремонта и переделки огнестрельного оружия.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.
Разоблачение и блокировку контрабандного канала проводило Управление СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.
В конце марта "Страна" рассказывала о громкой истории с разоблачением Службой безопасности ЧВК, организованной Семеном Семенченко.
Мы также писали, что в мае СБУ вместе с "Нафтогазом" раскрыла крупную схему хищения сжиженного газа под Полтавой.