Служба безопасности Украины заблокировала канал нелегального ввоза в Украину запасных частей к огнестрельному оружию. Запчасти использовались, чтобы приводить в боевое состояние пистолеты-пулеметы иностранного образца. Это оружие предназначалось для криминалитета.

Об этом сообщается в пресс-релизе СБУ от 7 мая.

По предварительной версии следствия, переправку запчастей организовал житель Киева. Он наладил поставки комплектующих к автоматическому оружию из одной из европейских стран. Контрабандный товар он получал от своих иностранных сообщников через сервисы международной почты. С помощью боевых элементов злоумышленник ремонтировал и переделывал стрелковое оружие, чтобы затем сбывать его представителям криминальных кругов. Подпольную мастерскую он оборудовал в собственном гаражном помещении.

Организатора схемы задержали во время получения посылки с комплектующими на одном из почтовых отделений столицы. При осмотре отправления сотрудники СБУ обнаружили 10 ствольных планок и 15 магазинов для автоматического стрелкового оружия типа "Scorpion".

Во время обыска у злоумышленника также были выявлены:

два пистолета-пулемета SA-24 и SA-26;

четыре корпуса гранат Ф-1;

унифицированные запалы ручной гранаты;

более 600 патронов разного калибра;

порох для изготовления боеприпасов;

приборы и оборудование для ремонта и переделки огнестрельного оружия.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

Разоблачение и блокировку контрабандного канала проводило Управление СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

В конце марта "Страна" рассказывала о громкой истории с разоблачением Службой безопасности ЧВК, организованной Семеном Семенченко.

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