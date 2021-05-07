В Ровно иностранка укусила за руку полицейского, который потребовал, чтобы она и ее спутница надели защитные маски. Инцидент произошел в Ровенском центре предоставления административных услуг, сотрудники которого были вынуждены вызвать полицию после стойкого отказа двух посетительниц надеть средства индивидуальной защиты - маски.

Об этом пишет местное издание "ЧаРивне".

Появление полицейских не стало стимулом для скандальных посетительниц центра воспользоваться средствами индивидуальной защиты в общественном месте во время пандемии коронавируса. Поэтому мирно урегулировать конфликт не удалось.

"Дергали полицейских, нецензурно выражались в адрес работников ЦНАП, на замечания вообще не реагировали, покинуть помещение отказывались. Соответственно, было принято решение о задержании гражданок", - рассказал заместитель командира батальона патрульной полиции, старший лейтенант Дмитрий Шкодинский.

Во время задержания одна из женщин укусила патрульного за руку. А в медицинском учреждении, куда обеих дам увезли для освидетельствования на предмет опьянения, оказалось, что укусившая правоохранителя женщина - гражданка Швеции.

На задержанных составили административные материалы за нарушение правил карантина и мелкое хулиганство. Кроме этого, одна из них заплатит штраф за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

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