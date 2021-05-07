В Донецке обвинили ВСУ в обстреле детского сада
"Глава администрации" Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли детский сад на западе города. По его словам, выпущенный украинскими военными снаряд упал на площадку дошкольного учреждения № 345.
Сообщение Кулемзина опубликовано в его Telegram-канале вечером 7 мая.
"Под огнем ВСУ - дети Донецка! Обстрел поселка шахты им. Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада № 345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По ул. Маркина, 12/3 - неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад", - сказано в записи чиновника.
По данным "Народной милиции ДНР", в течение недели ВСУ 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
"Противник открывал огонь по населенным пунктам республики, применяя 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, зенитные установки, гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись 16 населенных пунктов республики", - сказал представитель "народной милиции".
Об обстрелах в пятницу сообщили и украинские военные. По их информации, за минувшие сутки на Донбассе 16 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате двое служащих ВСУ погибли, еще один оказался тяжело ранен.
А 5 мая "Страна" писала о том, что в Донецке Киевский район остался без воды из-за обстрела города.