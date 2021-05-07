"Глава администрации" Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли детский сад на западе города. По его словам, выпущенный украинскими военными снаряд упал на площадку дошкольного учреждения № 345.

Сообщение Кулемзина опубликовано в его Telegram-канале вечером 7 мая.

"Под огнем ВСУ - дети Донецка! Обстрел поселка шахты им. Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада № 345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По ул. Маркина, 12/3 - неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад", - сказано в записи чиновника.

По данным "Народной милиции ДНР", в течение недели ВСУ 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.



"Противник открывал огонь по населенным пунктам республики, применяя 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, зенитные установки, гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись 16 населенных пунктов республики", - сказал представитель "народной милиции".

Об обстрелах в пятницу сообщили и украинские военные. По их информации, за минувшие сутки на Донбассе 16 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате двое служащих ВСУ погибли, еще один оказался тяжело ранен.

А 5 мая "Страна" писала о том, что в Донецке Киевский район остался без воды из-за обстрела города.