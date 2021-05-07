Нидерландские ученые из Вагенингенского университета обучили пчел по запаху определять людей, которые больны коронавирусом.

Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.

В исследовании прияли участие 150 пчел. Их тренировали давая им лакомство - раствор воды с сахаром - каждый раз, когда те чувствовали запах инфицированных образцов. Тогда пчелы разворачивали язычок и собирали сладкую воду.

В итоге, благодаря своей естественной чувствительности насекомые начали идентифицировать зараженные образцы за считанные секунды и разворачивать язычок возле них уже без вознаграждения.

"Коронавирус, как и другие болезни, вызывает метаболические изменения в организме, из-за чего появляется определенный запах. Пчел можно за считанные минуты научить распознавать запах образцов, зараженных SARS-CoV-2", - пояснили ученые.

Они считают, что такая технология может быть эффективной для диагностики людей в бедных странах.

"Следующим шагом является работа над масштабируемостью этого подхода. Пчелы доступны во всем мире, поэтому единственное, что нужно людям, - это машина, чтобы обучать пчел", - рассказали в пресс-службе университета.

Там также заявили, что компания InsectSense уже разработала прототипы машины, способной автоматически тренировать несколько пчел одновременно, и биосенсора, который использует обученных пчел для диагностики.

Напомним, ранее ученые научились выявлять тяжелую форму COVID-19 на ранней стадии болезни.

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