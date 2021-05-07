Проблемы сирийского урегулирования, а также контакты Израиля с Киевом стали темой обсуждения во время телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и презилента России Владимира Путина в пятницу, 7 мая.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как сообщили в Кремле, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

"Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху сообщил о контактах израильской стороны с представителями Киева", - говорится в сообщении.

Также собеседники рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись поздравлениями по поводу "76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне".

Израильская сторона пока подробностей разговора не сообщает.

Напомним, в апреле Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах между Россией и Украины на фоне напряжения в отношениях между странами.

Также мы сообщали, что Украина может предложить Путину провести встречу с Зеленским в Иерусалиме или Вене.