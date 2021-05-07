Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости предотвратить начало новой холодной войны.

Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что ранее уже предупреждал об опасности обострения отношений между ведущими державами. По словам генсека, мир переживает непростое время и поэтому международное сотрудничество в данный момент необходимо больше всего.

"Мы должны преодолеть ложное расхождение между национальным суверенитетом и правами человека, сформировав целостный взгляд на права человека, их неделимость и универсальность", — сказал Гутерриш.

Кроме того, генсек ООН выразил мнение, что для сплочения мировых держав нужно возродить общую приверженность фундаментальным ценностям. Для этого, по мнению Гутерриша, ООН должна приложить все усилия к наращиванию дипломатии, укрепить доверие между государствами, найти точки сближения между ними и стать посредником в объединении держав.

Заявление генсека прозвучало в ходе встречи представителей стран-членов организации с кандидатами на выборах следующего генерального секретаря ООН. При этом единственным кандидатом на данный момент является сам Гутерриш, который занимает пост главы организации с января 2017 года. Его пятилетний срок истекает 31 декабря 2021 года.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о безуспешной попытке "обнулить" конфликт с США. По его словам, Россия предлагала Штатам решить дипломатический конфликт, но администрация американского президента Джозефа Байдена на такие предложения ответила отказом.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе.