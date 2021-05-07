Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает увеличить мировое производство вакцин от коронавируса за счет приостановки их патентной защиты. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам сложившаяся в мире эпидемиологическая ситуация представляет собой "беспрецедентный кризис, который требует беспрецедентных действий", передает ТАСС.



Он поддержал распространенное накануне заявление США о том, что они "поддержат временные изъятия из защитных прав интеллектуальной собственности для вакцин от Covid-19".

"Мы призываем другие страны последовать этому примеру", - заявил гендиректор.

Напомним, в португальском Порту 7-8 мая проходит первый в этом году очный саммит лидеров стран Евросоюза. В повестке дня - обсуждение отмены патентов на вакцины от коронавируса, а также борьбы с безработицей и бедностью.

Ранее "Страна" писала о том, что в Саудовской Аравии решили пускать на работу только вакцинированных от Covid-19.

Также мы сообщали, что в Киеве обеспокоились, что вместо людей 65+ в городе вакцинируют молодых пользователей соцсетей.