Пресс-служба Белого дома откорректировала стенограмму брифинга заместителя пресс-секретаря администрации Карин Жан-Пьер. В документе зачеркнули утвердительный ответ Жан-Пьер на вопрос о том, поддерживают ли США вступление Украины в НАТО.

Исправленная стенограмма размещена на сайте Белого дома.

О поддержке вступления Украины в НАТО у Жан-Пьер спросили 6 мая на брифинге в Лейк-Чарльз (Луизиана).

"Я говорю, Укр... да. Ага. Как я уже сказала..." - начала отвечать на вопрос сотрудница администрации. И эти слова вычеркнули из текстовой расшифровки брифинга.

При этом продолжение ответа в стенограмме сохранили.

"...Администрация Байдена привержена обеспечению того, чтобы дверь в НАТО оставалась открытой для претендентов, когда они будут готовы и смогут выполнить обязательства. Поэтому они должны выполнять обязательства и придерживаться политики членства и вносить свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе", - сказала Жан-Пьер.

К слову, на том же мероприятии она довольно расплывчато и в тех же выражениях, что в отредактированном фрагменте выступления, ответила на просьбу разъяснить позицию Байдена по поводу желания Украины вступить в Альянс.

"...Администрация Байдена привержена обеспечению того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они будут готовы и способны выполнить обязательства членства и смогут внести вклад в безопасность в евроатлантическом регионе. Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по продвижению реформ в области верховенства закона и экономического роста и в ее борьбе с российской агрессией", - сказала пресс-секретарь.

Напомним, Андрей Ермак 6 мая утверждал, что на встрече Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена американская сторона подтвердила свою поддержку получения Украиной плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.

Между тем, по данным "Страны", сопровождавшая Блинкена Виктория Нуланд на встрече с депутатами Рады посоветовала Украине не педалировать тему НАТО.