Эксперты выявили новый постковидный синдром. Оказалось, что у некоторых перенесших коронавирус видоизменяется ногтевая пластина, изменения заметны невооруженным глазом.

Об этом сообщил британский эпидемиолог Тим Спектр в своем Twitter-аккаунте.

"Ваши ногти выглядят странно? Ногти перенесших ковид все чаще отличаются, поскольку ногти восстанавливаются после инфекции, и рост восстанавливается, оставляя четкую линию. Это может протекать без кожной сыпи и выглядит безвредно", - написал эксперт.

В комментариях пользователи поделились своим опытом постковидного синдрома, некоторые написали, что заметили изменения ногтей: "Я заметил это, а также потерю волос через 3 месяца после заражения"; "Это были ногти после заражения коронавирусом! Это было примерно через 2 месяца после заражения".

Напомним, глава МОЗ Украины Максим Степанов рассказал, что постковидний синдром "британского" штамма коронавируса длится до полугода.

Также "Страна" сообщала, главные признаки постковидного синдрома у переболевших - нарушение внимания и повышенная утомляемость. Иногда синдром проявляется в виде депрессии, поражения сердечно-сосудистой системы, изменений функции почек.