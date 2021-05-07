Коронавирус влияет на ногти. Фото: .pxhere

Эксперты выявили новый постковидный синдром. Оказалось, что у некоторых перенесших коронавирус видоизменяется ногтевая пластина, изменения заметны невооруженным глазом.

Об этом сообщил британский эпидемиолог Тим Спектр в своем Twitter-аккаунте.

"Ваши ногти выглядят странно? Ногти перенесших ковид все чаще отличаются, поскольку ногти восстанавливаются после инфекции, и рост восстанавливается, оставляя четкую линию. Это может протекать без кожной сыпи и выглядит безвредно", - написал эксперт.

В комментариях пользователи поделились своим опытом постковидного синдрома, некоторые написали, что заметили изменения ногтей: "Я заметил это, а также потерю волос через 3 месяца после заражения"; "Это были ногти после заражения коронавирусом! Это было примерно через 2 месяца после заражения".

Как выглядят ногти человека, перенесшего коронавирус. Скриншот из твиттера

Как выглядят ногти человека, перенесшего коронавирус. Скриншот из твиттера

Напомним, глава МОЗ Украины Максим Степанов рассказал, что постковидний синдром "британского" штамма коронавируса длится до полугода.

Также "Страна" сообщала, главные признаки постковидного синдрома у переболевших - нарушение внимания и повышенная утомляемость. Иногда синдром проявляется в виде депрессии, поражения сердечно-сосудистой системы, изменений функции почек.

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