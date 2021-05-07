В Кременчуге мужчина переоборудовал свое авто под кабриолет и в нетрезвом виде пытался скрыться от патрульных. В результате на нарушителя составили административный протокол.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

"Патрульные заметили автомобиль ВАЗ 21013 с явными техническими неисправностями (в авто отсутствовала крыша), который двигался по автодороге Полтава — Александрия. Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и, ускорив движение, начал убегать", - говорится в сообщении.

В результате автомобиль догнали и остановили в селе Щербаки. Водитель имел явные признаки опьянения. При этом алкотестер показал десятикратное превышение алкоголя в крови мужчины.

В итоге инспекторы составили на водителя административные материалы: по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования предупредительными сигналами) и по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов) Куоап.

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