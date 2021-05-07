Соломенский районный суд Киева в пятницу, 7 мая, закрыл уголовное дело против народного депутата VIII созыва Татьяны Черновол на основании 284 статьи - окончание срока досудебного расследования. Черновол обвиняли в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч.1 ст.171 УК).

Речь идет о журналисте Дмитрии Кучере. Конфликт с Черновол произошёл осенью 2019 года. Тогда на заседании Апелляционного админсуда Киева рассматривался вопрос о мере пресечения нардепу VIII созыва от партии "Народный фронт" Сергею Пашинскому. По словам журналиста, во время судебного заседания на него напала Черновол, вырывала из рук телефон и другими способами препятствовала его журналисткой деятельности.

Журналист прокомментировал "Стране" закрытие связанного с ним дела.

"Месяца два назад уже была информация, что дело хотят закрыть по срокам давности, так как это было очевидно - ведь адвокаты Черновол разными ходатайствами оттягивали заседания судов. Второй момент - это то, что ГБР с того момента, как начало расследовать это дело, постоянно что-то делало с ним. То они его соединяли с делом о поджоге (офиса - Ред.) "Партии регионов", то разъединяли , то продлевали сроки. Адвокаты Черновол высчитали это всё и сроки тоже и на последнем заседании подали ходатайство о закрытии дела. Полный текст решения суда мы получим 14 мая и тогда решим момент обжалования, так как будем понимать, как дальше двигаться. Но хочу сразу сказать, что 171 статья часть первая - это лёгкая статья, и если даже будем бороться и идти до конца, то там максимально - это штраф", - сказал Кучер.

Осенью 2019 года "Страна" описывала, как Черновол напала на журналиста издания "Правовой контроль Украины" Дмитрия Кучера.

Через четыре месяца после инцидента, уже в феврале 2020 года, ГБР объявило Черновол подозрение в препятствовании деятельности сотрудника СМИ.