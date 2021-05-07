Министерство здравоохранения Вьетнама 7 мая сообщило о первой смерти в стране человека, получившего прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca. От применения этого препарата недавно отказалась Дания, а некоторые страны ограничивают его использование из-за побочных эффектов.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении ведомства говорится, что 35-летняя женщина - медицинский работник из южной провинции Ан Джианг умерла в пятницу, через день после того, как получила первую прививку от коронавируса. По данным минздрава, причиной смерти стала аллергическая реакция - анафилаксия.

"Это очень редкий случай при вакцинации против COVID-19", - сказано в заявлении министерства.

По официальной статистике, с момента начала кампании вакцинации в начале марта в этой стране Юго-Восточной Азии привито около 750 000 человек. Все прививки сделаны препаратом AstraZeneca.

Смерть женщины произошла в разгар новой вспышки болезни, начавшейся в конце апреля. Инфекция быстро распространяется во многих частях страны, включая столицу Ханой.

7 мая во Вьетнами зарегистрировано 47 новых случаев инфицирования.

На прошлой неделе правительство страны заявило, что вакцинация против COVID-19 будет ускорена, чтобы до 15 мая использовать все 928 800 доз AstraZeneca, имеющиеся в стране.

Ранее "Страна" сообщала о первой смерти человека от тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca в Канаде.

Мы также рассказывали, что на Сейшельских островах, возвращают частичный локдаун из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, хотя двумя дозами вакцины там привили уже 60% жителей. Причем там использовали индийский аналог AstraZeneca.