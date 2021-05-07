В ближайшее время Украине отправит Индии, которая страдает от вспышки эпидемии коронавируса, гуманитарную помощь.

Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский на встрече с основателем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою, передает "Офиса президента".

"Наша страна готова помочь Индии в сложной эпидемической ситуации, как когда-то Индия помогла Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент пожелал здоровья народу Индии и добавил, что поддержит планы правительства относительно предоставления стране гуманитарной помощи.

В свою очередь Сайрус Пунавала заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, как только индийское правительство возобновит ее экспорт.

Напомним, вчера, 6 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал гуманитарные поставки в Индию медицинского кислорода, необходимого там из-за недавней катастрофической вспышки там коронавируса.

Отметим, что согласно официальным данным, количество зараженных коронавирусом в Индии за весь период пандемии достигло 20 миллионов человек. Однако эксперты допускают, что реальное число инфицированных может быть в 5-10 раз выше.