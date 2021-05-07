В Саудовской Аравии гражданам запретили выходить на работу без прививки от Covid-19. Нововведение касается всех чиновников, сотрудников государственных предприятий и частных компаний, а также благотворительных организаций.

Об этом сообщает министерство людских ресурсов и социального развития королевства в Twitter.

"Решение принято в рамках усилий, предпринимаемых госорганами для ограничения распространения коронавируса",- говорится в сообщении.

Механизм и сроки реализации нового правила будут уточнены в ближайшее время.

Также стало известно, что накануне в Саудовской Аравии ввели штрафы в размере до $133 тысяч и тюремное заключение сроком до пяти лет за умышленное заражение других коронавирусом. Кроме того, штраф в размере до $266 тысяч и тюремное заключение сроком до пяти лет грозит в королевстве за распространение слухов и заведомо ложной информации о пандемии Covid-19.

Ранее "Страна" писала о том, что Саудовская Аравия пускала на хадж во время Рамадана только паломников с прививками от коронавируса.

Также мы сообщали, что Саудовская Аравия стала первой страной в мире, которая закрыла границы из-за мутации коронавируса.